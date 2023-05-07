Карла III уличили в топтании по "украинскому флагу" на коронации

В Сети заметили, что ковёр на коронации британского короля Карла III напоминает жёлто-синий флаг Украины. Пользователи "Твиттера" высмеяли данное совпадение.

Церемония коронации проходила накануне в Вестминстерском аббатстве. Во время мероприятия многие обратили внимание на ковёр в цветах украинского флага. Так, посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс написала в соцсетях, что "увидела там Украину и на минуту потеряла сознание". Мнения пользователей под её постом разделились, но многие заметили сходство.

"Повсюду есть коды и символические сообщения, если вы знаете, где искать и на что обращать внимание", — написал один из комментаторов.

"Это могло бы стать данью уважения Барбадосу", — с иронией заявил другой юзер.

Ещё один пользователь задался вопросом, совпадение это было или замысел. На что другой комментатор ответил, что это "просто не может быть совпадением". Также пользователи заметили иронию в том, что Карлу III "приходится ходить по цветам Украины".

"Что это значит? Флаг Украины используют в качестве грязного коврика", — добавил юзер.

Позже британские власти назвали схожесть коронационного ковра с украинским флагом "удачным совпадением".