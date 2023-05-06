"Привет от принцессы Дианы": На коронации Карла III заметили "смерть с косой"

Одним из самых обсуждаемых моментов коронации Карла III стало появление человека в чёрном балахоне с капюшоном и косой.

На коронации Карла III заметили смерть с косой. Видео © Twitter / realjoegreeeen

В "Твиттере" некоторые шутят, это была Меган Маркл, которая таки нашла способ пробраться на торжественную церемонию незамеченной. Другие комментаторы называют появление "смерти с косой" приветом от принцессы Дианы, которая погибла в аварии в 1997 году.

"Больше похоже на то, что они снимают "Крик VII", а не на коронацию", — сыронизировал один из юзеров.