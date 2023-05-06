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6 мая, 17:43

Подсчитана стоимость коронации Карла III, и тут он рекордсмен

Inews: Коронация Карла III стоила до £100 миллионов

Несмотря на то что Букингемский дворец не разглашает сумму затрат на коронацию Карла III, журналистам удалось собрать некоторую информацию. Так, по оценкам inews, стоимость торжественной церемонии составила от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов (63–125 миллионов долларов).

В последний раз коронация в Соединённом Королевстве состоялась в 1953 году, после того как в феврале 1952-го на трон взошла Елизавета II. На мероприятие тогда было потрачено чуть больше 20 миллионов фунтов стерлингов (если считать по нынешнему курсу). Таким образом, коронация её сына была почти в пять раз дороже.

Стоимость коронаций в Великобритании за последние 200+ лет с учётом инфляции. Фото © Statista.com

Стоимость коронаций в Великобритании за последние 200+ лет с учётом инфляции. Фото © Statista.com

Стоит отметить, что оплата церемонии коронации Карла III целиком и полностью легла на плечи британских налогоплательщиков. При этом, согласно опросу YouGov, 51% респондентов заявили, что коронация не должна финансироваться государством, а 18% пока не определились.

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Ранее Лайф писал о том, что король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Обложка ©

ТАСС / РА / Andrew Milligan

Наталья Исакова
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