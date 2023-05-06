Подсчитана стоимость коронации Карла III, и тут он рекордсмен

Несмотря на то что Букингемский дворец не разглашает сумму затрат на коронацию Карла III, журналистам удалось собрать некоторую информацию. Так, по оценкам inews, стоимость торжественной церемонии составила от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов (63–125 миллионов долларов).

В последний раз коронация в Соединённом Королевстве состоялась в 1953 году, после того как в феврале 1952-го на трон взошла Елизавета II. На мероприятие тогда было потрачено чуть больше 20 миллионов фунтов стерлингов (если считать по нынешнему курсу). Таким образом, коронация её сына была почти в пять раз дороже.

Стоимость коронаций в Великобритании за последние 200+ лет с учётом инфляции. Фото © Statista.com

Стоит отметить, что оплата церемонии коронации Карла III целиком и полностью легла на плечи британских налогоплательщиков. При этом, согласно опросу YouGov, 51% респондентов заявили, что коронация не должна финансироваться государством, а 18% пока не определились.