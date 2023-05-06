Политолог усомнилась в способности Карла III вернуть Британию в число стран-лидеров
Политолог Войко: Британия при Карле III продолжит уступать мировым лидерам
Великобритания и при новом короле Карле III продолжит уступать странам – лидерам в военном, образовательном и финансовом вопросах. Об этом в беседе с Лайфом заявила кандидат политических наук и доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
Она отметила, что церемония коронации ещё до начала стала предметом споров и едва ли не скандалов. Это связано с сохраняющимся внутренним напряжением в королевской семье, а также недовольством определённой части общества из-за больших затрат на это событие в период сложной экономической ситуации в Великобритании. Несмотря на такой непростой фон, "основные участники мероприятия" показывали радость.
К тому же к событию обращено пристальное внимание. Для многих зрителей это в первую очередь красивое шоу, сказка, а вот самому королю Карлу III придётся бороться за сохранение позитивной репутации института британской монархии. Если его предшественнице Елизавете II удавалось это сделать за счёт харизмы и сдержанности, то новый монарх уже продемонстрировал общественности, что такими качествами не обладает.
"С точки зрения влияния Великобритании на мировые процессы серьёзных изменений также ждать не стоит. В последние годы Великобритания, всё ещё сохраняя определённые инструменты влияния (военные, финансовые, образовательные), тем не менее заметно уступает другим мировым игрокам. Такая тенденция с большой долей вероятности сохранится и при новом короле", — сказала политолог.
Напомним, сегодня в Вестминстерском аббатстве Карл III был помазан на царство и коронован. Торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, большой обед для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.
YouTube / The Royal Family