Политолог усомнилась в способности Карла III вернуть Британию в число стран-лидеров

Великобритания и при новом короле Карле III продолжит уступать странам – лидерам в военном, образовательном и финансовом вопросах. Об этом в беседе с Лайфом заявила кандидат политических наук и доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

Она отметила, что церемония коронации ещё до начала стала предметом споров и едва ли не скандалов. Это связано с сохраняющимся внутренним напряжением в королевской семье, а также недовольством определённой части общества из-за больших затрат на это событие в период сложной экономической ситуации в Великобритании. Несмотря на такой непростой фон, "основные участники мероприятия" показывали радость.

К тому же к событию обращено пристальное внимание. Для многих зрителей это в первую очередь красивое шоу, сказка, а вот самому королю Карлу III придётся бороться за сохранение позитивной репутации института британской монархии. Если его предшественнице Елизавете II удавалось это сделать за счёт харизмы и сдержанности, то новый монарх уже продемонстрировал общественности, что такими качествами не обладает.