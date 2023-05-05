Гигантский пенис появился на месте вечеринки в честь коронации Карла III

В Великобритании в городе Бат завтра состоится масштабная вечеринка по случаю коронации нового монарха — Карла III. За несколько дней до монаршей тусовки на газоне территории The Royal Crescent появилось гигантское изображение пениса, сообщает Daily Mirror.

Гигантский пенис на месте будущей вечеринки по случаю коронации Карла III. Фото © SWNS

"Огромная фаллическая фигура, выстриженная на газоне в комплексе "Королевский полумесяц" в городе Бат, поразила жителей и туристов перед тематическим коронационным приёмом в георгианском стиле в достопримечательности XVIII века", — пишет издание.

К удивлению местных жителей, пранкерам хватило всего одной ночи, чтобы выстричь гигантский пенис.

The Royal Crescent в Бате представляет собой сплошной ряд из 30 домов, образующих сегмент в форме полумесяца. Он был спроектирован архитектором Джоном Вудом – младшим и построен в период с 1767 по 1774 год. Сейчас дома в "Королевском полумесяце" имеют разных владельцев — большинство находится в частной собственности, но существенное число зданий принадлежит жилищной ассоциации.

Ранее сообщалось, что британские депутаты разыграют в лотерею билеты на коронацию Карла III.