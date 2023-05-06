Король Великобритании Карл III помазан на царство

Все детали обряда были заранее расписаны Букингемским дворцом. В ходе таинства архиепископ наливает елей из ампулы — золотого сосуда в форме орла — в коронационную ложку из позолоченного серебра, которая была изготовлена ещё в XII веке. Это единственная средневековая королевская регалия британских монархов, сохранившаяся после Английской революции середины XVII века. Архиепископ нанёс елей на голову, грудь и руки 74-летнего короля, сидящего на дубовом коронационном кресле короля Эдуарда лицом к алтарю. Перед этим Его Величество Карл III снял мантию, украшения и все другие символы своего статуса перед лицом высшей божественной силы. После помазания Карл III облачился в религиозные одеяния, которые, коронуясь, использовали его предшественники.