Король Великобритании Карл III помазан на царство
Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III помазан на царство. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Таинство совершил духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. От глаз присутствующих и зрителей, которые наблюдают за церемонией онлайн, оно было скрыто специальной ширмой.
Все детали обряда были заранее расписаны Букингемским дворцом. В ходе таинства архиепископ наливает елей из ампулы — золотого сосуда в форме орла — в коронационную ложку из позолоченного серебра, которая была изготовлена ещё в XII веке. Это единственная средневековая королевская регалия британских монархов, сохранившаяся после Английской революции середины XVII века. Архиепископ нанёс елей на голову, грудь и руки 74-летнего короля, сидящего на дубовом коронационном кресле короля Эдуарда лицом к алтарю. Перед этим Его Величество Карл III снял мантию, украшения и все другие символы своего статуса перед лицом высшей божественной силы. После помазания Карл III облачился в религиозные одеяния, которые, коронуясь, использовали его предшественники.
Напомним, коронация британского монарха проходит в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Помимо основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, большой обед для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.
YouTube / The Royal Family