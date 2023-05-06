Церемония коронации Карла III началась в Лондоне
В Лондоне началась церемония коронации короля Великобритании Карла III. Золоченая карета с монархом и его супругой Камиллой в сопровождении 200 кавалеристов уже прибыла к Вестминстерскому аббатству. Трансляцию коронации ведёт YouTube-канал The Royal Family.
Так, процессия проследовали по лондонской улице Мэлл, потом карета развернулась на 70 градусов на Трафальгарской площади и направилась к Парламентской площади, затем прибыла к Вестминстерскому аббатству, где состоится церемония коронации. Тысячи человек собрались вдоль двухкилометрового маршрута, по которому проследовали Карл III и Камилла. В ближайшие часы новый монарх Великобритании будет помазан на царство. Это первая коронация английского короля за последние 70 лет.
После двухчасовой службы и помазания короля и королевы на царство супруги вернутся обратно тем же маршрутом в сопровождении четырёх тысяч военных, в том числе участников 19 военных оркестров. Процессия растянется на более чем полтора километра.
Лондонская полиция уже провела сегодня несколько задержаний, пишет в Twitter Скотленд-Ярд. Так, троих поймали в районе Арки Веллингтона по подозрению в обладании предметами для осуществления актов хулиганства. Ещё одного задержали с мегафоном в руке, он хотел напугать лошадей, которых задействуют во время коронации.
Напомним, коронация британского монарха состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Кроме основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.
YouTube-канал / The Royal Family