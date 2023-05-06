Церемония коронации Карла III началась в Лондоне

В Лондоне началась церемония коронации короля Великобритании Карла III. Золоченая карета с монархом и его супругой Камиллой в сопровождении 200 кавалеристов уже прибыла к Вестминстерскому аббатству. Трансляцию коронации ведёт YouTube-канал The Royal Family.

Так, процессия проследовали по лондонской улице Мэлл, потом карета развернулась на 70 градусов на Трафальгарской площади и направилась к Парламентской площади, затем прибыла к Вестминстерскому аббатству, где состоится церемония коронации. Тысячи человек собрались вдоль двухкилометрового маршрута, по которому проследовали Карл III и Камилла. В ближайшие часы новый монарх Великобритании будет помазан на царство. Это первая коронация английского короля за последние 70 лет.

После двухчасовой службы и помазания короля и королевы на царство супруги вернутся обратно тем же маршрутом в сопровождении четырёх тысяч военных, в том числе участников 19 военных оркестров. Процессия растянется на более чем полтора километра.