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6 мая, 10:19

Церемония коронации Карла III началась в Лондоне

В Лондоне началась церемония коронации короля Великобритании Карла III. Золоченая карета с монархом и его супругой Камиллой в сопровождении 200 кавалеристов уже прибыла к Вестминстерскому аббатству. Трансляцию коронации ведёт YouTube-канал The Royal Family.

Так, процессия проследовали по лондонской улице Мэлл, потом карета развернулась на 70 градусов на Трафальгарской площади и направилась к Парламентской площади, затем прибыла к Вестминстерскому аббатству, где состоится церемония коронации. Тысячи человек собрались вдоль двухкилометрового маршрута, по которому проследовали Карл III и Камилла. В ближайшие часы новый монарх Великобритании будет помазан на царство. Это первая коронация английского короля за последние 70 лет.

После двухчасовой службы и помазания короля и королевы на царство супруги вернутся обратно тем же маршрутом в сопровождении четырёх тысяч военных, в том числе участников 19 военных оркестров. Процессия растянется на более чем полтора километра.

Лондонская полиция уже провела сегодня несколько задержаний, пишет в Twitter Скотленд-Ярд. Так, троих поймали в районе Арки Веллингтона по подозрению в обладании предметами для осуществления актов хулиганства. Ещё одного задержали с мегафоном в руке, он хотел напугать лошадей, которых задействуют во время коронации.

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Напомним, коронация британского монарха состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Кроме основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.

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YouTube-канал / The Royal Family

Светлана Оперук
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