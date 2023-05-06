Герцогу Сассекскому запретили надевать военную форму на коронацию отца
Telegraph: Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III
Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источник.
Несмотря на десятилетнюю службу герцога Сассекского и участие в военных действиях в Афганистане, запрет связан с тем, что принц Гарри не является действующим членом королевской семьи.
Сам Гарри не обозначил пожелания по поводу внешнего вида для коронации, однако выразил готовность надеть всё, что от него потребуют. Для него выбрали сюртук, у которого полы расходятся спереди и закругляются сзади. А вот свои медали герцогу надеть разрешили.
Напомним, коронация британского монарха состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Кроме основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.
Flickr / Chatham House / Suzanne Plunkett