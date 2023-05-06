Герцогу Сассекскому запретили надевать военную форму на коронацию отца

Несмотря на десятилетнюю службу герцога Сассекского и участие в военных действиях в Афганистане, запрет связан с тем, что принц Гарри не является действующим членом королевской семьи.

Сам Гарри не обозначил пожелания по поводу внешнего вида для коронации, однако выразил готовность надеть всё, что от него потребуют. Для него выбрали сюртук, у которого полы расходятся спереди и закругляются сзади. А вот свои медали герцогу надеть разрешили.