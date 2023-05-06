Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Его Величества корону святого Эдуарда Исповедника.

Она была сделана в XVII веке из чистого золота. Корона весит свыше двух килограммов и украшена более чем 400 драгоценными камнями. Её использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630–1685). Надевая её на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнёс слова "Боже, храни короля", которые повторили все присутствующие на церемонии. В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют.