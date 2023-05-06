Регион

Уведомления отключены

6 мая, 11:15

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

<p>Карл III коронован. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=g8HVnAXZI1I" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Royal Family</a></p>

Карл III коронован. Фото © YouTube / The Royal Family

Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Его Величества корону святого Эдуарда Исповедника.

Король Великобритании Карл III помазан на царство

Король Великобритании Карл III помазан на царство

Она была сделана в XVII веке из чистого золота. Корона весит свыше двух килограммов и украшена более чем 400 драгоценными камнями. Её использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630–1685). Надевая её на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнёс слова "Боже, храни короля", которые повторили все присутствующие на церемонии. В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют.

Церемония коронации Карла III началась в Лондоне

Церемония коронации Карла III началась в Лондоне

Напомним, коронация британского монарха проходит в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Кроме основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, "большой обед" для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.

Иван Косицын
  • Новости
  • Карл III
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров