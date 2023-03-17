Жена Зеленского довела ведущих MSNBC до истерики историей об украинке, "сбившей дрон банкой помидоров"

"Украинка увидела российский дрон из окна и запустила в него банку с помидорами. Сбить беспилотник банкой помидоров, наверное, может только украинская женщина. Мы слышали много подобных историй, они вдохновляют. Давайте верить, что это было правдой", — гордо заметила Зеленская.

Сидящая рядом с ней американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон с улыбкой слушала россказни Зеленской и кивала. А вот журналисты не смогли удержаться от смеха. К слову, эту же историю рассказывал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он пытался вдохновить слушателей сказаниями о том, "как дед остановил руками танк, как женщина сбила дрон банкой помидоров". Мемами о киевлянке-героине уже заполнены украинские соцсети, но там она предстаёт с банкой огурцов.