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17 марта, 11:00

Жена Зеленского довела ведущих MSNBC до истерики историей об украинке, "сбившей дрон банкой помидоров"

Жена Зеленского в эфире MSNBC поведала историю о киевлянке, "сбившей дрон банкой помидоров"

Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире MSNBC поведала активно распространяемую историю про киевлянку-героиню, сбившую российский беспилотник со своего балкона с помощью банки помидоров. Сказание о невероятно меткой женщине довело журналистов до истерического хохота.

Елена Зеленская в эфире MSNBC рассказала о киевлянке с банкой помидоров. Видео © t.me / bye_biden

"Украинка увидела российский дрон из окна и запустила в него банку с помидорами. Сбить беспилотник банкой помидоров, наверное, может только украинская женщина. Мы слышали много подобных историй, они вдохновляют. Давайте верить, что это было правдой", — гордо заметила Зеленская.

  • Фото © Twitter / Liubov Tsybulska
    Фото © Twitter / Liubov Tsybulska
  • Фото © Twitter / Алёна Жук
    Фото © Twitter / Алёна Жук
  • Фото © Twitter / Алёна Жук
    Фото © Twitter / Алёна Жук

Фото © Twitter / Liubov Tsybulska

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Сидящая рядом с ней американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон с улыбкой слушала россказни Зеленской и кивала. А вот журналисты не смогли удержаться от смеха. К слову, эту же историю рассказывал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он пытался вдохновить слушателей сказаниями о том, "как дед остановил руками танк, как женщина сбила дрон банкой помидоров". Мемами о киевлянке-героине уже заполнены украинские соцсети, но там она предстаёт с банкой огурцов.

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А ранее читатели Daily Mail раскритиковали жену Зеленского, заподозрив в слишком роскошном образе жизни.

Обложка ©

MSNBC

Андрей Бражников
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