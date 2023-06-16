Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов россиян за рубежом

"Многие из наших бизнесменов на своём примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства — разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то", — объяснил он.