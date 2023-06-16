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16 июня, 13:30

Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов россиян за рубежом

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Запад наплевал на законы и устроил настоящий разбой и средневековье, самовольно заблокировав счета российских бизнесменов в зарубежных банках, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Многие из наших бизнесменов на своём примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства — разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то", — объяснил он.

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Также Путин считает, что многополярный миропорядок укрепляется, а неоколониальная мировая система уже прекратила своё существование. Он назвал этот процесс неизбежным.

Татьяна Миссуми
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