Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов россиян за рубежом
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Запад наплевал на законы и устроил настоящий разбой и средневековье, самовольно заблокировав счета российских бизнесменов в зарубежных банках, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Многие из наших бизнесменов на своём примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства — разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то", — объяснил он.
Также Путин считает, что многополярный миропорядок укрепляется, а неоколониальная мировая система уже прекратила своё существование. Он назвал этот процесс неизбежным.