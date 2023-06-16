Путин: Уродливая неоколониальная мировая система прекратила существование

Президент России Владимир Путин считает, что многополярный миропорядок укрепляется, а неоколониальная мировая система уже прекратила своё существование. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кстати, пленарная сессия ПМЭФ как раз началась с ролика о зарождении нового и справедливого многополярного мира. В видео говорилось об эксплуататорском отношении стран Запада к остальным государствам, что в случае с Россией привело к началу вооружённого конфликта на её границе, переросшего в глобальное противостояние. Лайф публиковал этот ролик.