Путин: Уродливая неоколониальная мировая система прекратила существование
Президент России Владимир Путин считает, что многополярный миропорядок укрепляется, а неоколониальная мировая система уже прекратила своё существование. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила своё существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс", — подчеркнул президент.
Кстати, пленарная сессия ПМЭФ как раз началась с ролика о зарождении нового и справедливого многополярного мира. В видео говорилось об эксплуататорском отношении стран Запада к остальным государствам, что в случае с Россией привело к началу вооружённого конфликта на её границе, переросшего в глобальное противостояние. Лайф публиковал этот ролик.
LIFE / Павел Баранов