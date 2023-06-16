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16 июня, 12:30

Пленарная сессия ПМЭФ началась с ролика о строительстве многополярного мира

Пленарная сессия ПМЭФ началась с ролика о зарождении нового и справедливого многополярного мира. В нём говорится об эксплуататорском отношении стран Запада к остальным государствам, что в случае с Россией привело к началу вооружённого конфликта на её границах, переросшего в глобальное противостояние.

Показанный на ПМЭФ ролик о строительстве многополярного мира. Видео © LIFE

"В этой эпичной борьбе рождается новый справедливый и многополярный мир. 2022 год показал, что победить Россию на поле боя невозможно. Задушить санкциями — нереально. Те, кто "пакует" санкции, наказывают сами себя. Год жизни под жесточайшим прессингом выявил: российская экономика и система управления гораздо прочнее, чем полагали на Западе", отметил диктор.

Как говорится в ролике, наша страна видит многополярный мир будущего суверенным, справедливым для всех государств, а царить в нём будут общепринятые ценности и традиции. На этом пути единственным правильным решением является создание суверенных экономик, поэтому Россия предлагает всем дружественным странам мира объединить усилия для достижения общей цели.

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Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. На начавшейся пленарной сессии начал своё выступление президент России Владимир Путин. По его словам, выбранная властями и бизнесом в 2022 году экономическая стратегия оказалась верной.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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