Путин напомнил, как покинувшим РФ компаниям предлагали взвесить все за и против

Никого из партнёров не выгоняли с российского рынка. Право выбрать — оставаться или уйти — было у каждой компании, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент подчеркнул: никого не только не выгоняли из российской экономики, но и предлагали хорошо взвесить все за и против, подумав о последствиях и российских партнёрах.