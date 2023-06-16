Путин напомнил, как покинувшим РФ компаниям предлагали взвесить все за и против
Путин: РФ никого не заставляла покидать российский рынок
Никого из партнёров не выгоняли с российского рынка. Право выбрать — оставаться или уйти — было у каждой компании, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент подчеркнул: никого не только не выгоняли из российской экономики, но и предлагали хорошо взвесить все за и против, подумав о последствиях и российских партнёрах.
Также Путин сообщил, что всё чаще слышит от российского бизнеса просьбы не пускать обратно покинувшие рынок РФ иностранные компании. Президент отметил, что при этом Россия не закрывает ни для кого двери.
LIFE