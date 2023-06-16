Путин: Российский бизнес просит не пускать блуждающие западные компании назад

Российский бизнес всё настойчивее просит не пускать обратно те иностранные компании, которые ушли из нашей страны после начала спецоперации. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

"В ходе общения с представителями отечественных деловых кругов всё чаще звучит просьба не впускать блуждающие иностранные компании обратно. Но если иностранные производители захотят вновь вернуться, а такие разговоры мы слышим всё чаще, то мы двери ни для кого не закрываем", — уточнил он.

Путин подчеркнул, что конкуренции никто не боится, поэтому Россия открыта к сотрудничеству и условия для работы зарубежных брендов на нашем рынке остаются. Но, по словам главы государства, поведение сбежавших иностранных предприятий власти России учтут. "Во главу угла будем ставить интересы отечественного бизнеса", — подчеркнул Путин.

А вот к тем зарубежным брендам, которые остались на российском рынке, отношение будет как к своим, добавил президент. Он напомнил, что Россия никого не прогоняла, а, напротив, предлагала хорошо подумать перед уходом и оценить последствия своих шагов.