Путин заявил, что в России удалось не допустить раскачки цен
Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, российские власти поддержали спрос в экономике и не допустили раскачки цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
"Мы не зря добивались макроэкономической устойчивости. Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит, обеспечили работой предприятия и компании. И при этом не допустили раскачки цен", — сказал он.
Глава государства отметил, что Россия и дальше будет выстраивать макроэкономику и политику с учётом реальной ситуации и целевой инфляции.
Также в ходе своей речи Владимир Путин заявил, что в четвёртом квартале 2022 года в стране начали расти реальные доходы граждан. Однако, отметил он, невысокими темпами, что должно измениться в ближайшем будущем.
LIFE / Павел Баранов