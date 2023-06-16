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16 июня, 13:15

Путин заявил, что в России удалось не допустить раскачки цен

Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, российские власти поддержали спрос в экономике и не допустили раскачки цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Мы не зря добивались макроэкономической устойчивости. Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит, обеспечили работой предприятия и компании. И при этом не допустили раскачки цен", сказал он.

Глава государства отметил, что Россия и дальше будет выстраивать макроэкономику и политику с учётом реальной ситуации и целевой инфляции.

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Путин предложил продлить программу зонтичного кредитования малого бизнеса до 2030 года

Также в ходе своей речи Владимир Путин заявил, что в четвёртом квартале 2022 года в стране начали расти реальные доходы граждан. Однако, отметил он, невысокими темпами, что должно измениться в ближайшем будущем.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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