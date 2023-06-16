Путин заявил, что в России удалось не допустить раскачки цен

Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, российские власти поддержали спрос в экономике и не допустили раскачки цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Мы не зря добивались макроэкономической устойчивости. Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит, обеспечили работой предприятия и компании. И при этом не допустили раскачки цен", — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия и дальше будет выстраивать макроэкономику и политику с учётом реальной ситуации и целевой инфляции.