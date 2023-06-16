Путин предложил продлить программу зонтичного кредитования малого бизнеса до 2030 года

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выразил поддержку зонтичному механизму кредитования малого и среднего бизнеса. Это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объёма кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 млрд рублей.

"Сегодня этот механизм действует во всех регионах, с его помощью выдано более 39 тысяч кредитов на общую сумму свыше 350 млрд рублей", — рассказал российский лидер.