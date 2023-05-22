Путин поручил разработать меры для снижения ставок по долгосрочным кредитам
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству разработать меры для уменьшения ставок по долгосрочным кредитам в срок до 15 июня. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительству РФ: представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учётом оценки влияния структуры государственных заимствований РФ на размер таких ставок. Срок — 15 июня 2023 года", — отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что москвичи заключили около 40 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования с января по апрель текущего года, что стало рекордом в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущих лет.