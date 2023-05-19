В Госдуме призвали отказывать иностранным агентам в кредитах

В России необходимо запретить выдавать кредиты иностранным агентам. О необходимости данной меры заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров в письме главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной, которое есть в распоряжении RT.

По мнению Фёдорова, признанные иностранными агентами граждане могут оперативно сменить место жительства, что показала практика прошлого года. Вместе с этим они продолжают вести антироссийскую деятельность на территории других государств, что повышает риск невозврата банкам предоставленных средств.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на предоставление отечественными банками кредитных продуктов юридическим и физическим лицам, признанным выполняющими функцию иностранного агента", — указано в обращении.