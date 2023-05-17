Регион

Уведомления отключены

17 мая, 14:02

Бутина оценила шансы Галкина выиграть суд по делу о статусе иноагента

Бутина заявила, что Галкин вправе обжаловать статус иноагента

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что уехавший из страны юморист Максим Галкин* вправе обжаловать статус иностранного агента, так как он такой же российский гражданин, как и другие. Своим предположением об исходе дела она поделилась с Лайфом.

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что уехавший из страны юморист Максим Галкин* вправе обжаловать статус иноагента. Видео © LIFE

"Я не пророк. Суд примет решение, рассмотрев доказательства. Он [Максим Галкин] такой же гражданин РФ, он также имеет право по закону обжаловать статус, что он и сделал", — уточнила Бутина.

По её словам, в качестве доказательств истец может представить документы об ошибочности внесения его в список иноагентов, аргументировать отсутствие финансирования из-за рубежа и доказать, что не находится под влиянием другого государства. Но последнее слово останется за судьёй.

Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

Напомним, юморист Максим Галкин через суд потребовал снять с него статус иноагента, подав иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Супруг Аллы Пугачёвой требует исключить себя из реестра иностранных агентов, куда его внесли 16 сентября прошлого года. Аналогичные иски подала певица Земфира*, комик Семён Слепаков*, блогер Илья Варламов*, телеведущая Анна Монгайт*.

* Внесены в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александр Юнашев
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Мария Бутина
  • Комментарии Лайфу
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров