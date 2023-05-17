Бутина оценила шансы Галкина выиграть суд по делу о статусе иноагента

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что уехавший из страны юморист Максим Галкин* вправе обжаловать статус иностранного агента, так как он такой же российский гражданин, как и другие. Своим предположением об исходе дела она поделилась с Лайфом.

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что уехавший из страны юморист Максим Галкин* вправе обжаловать статус иноагента. Видео © LIFE

"Я не пророк. Суд примет решение, рассмотрев доказательства. Он [Максим Галкин] такой же гражданин РФ, он также имеет право по закону обжаловать статус, что он и сделал", — уточнила Бутина.

По её словам, в качестве доказательств истец может представить документы об ошибочности внесения его в список иноагентов, аргументировать отсутствие финансирования из-за рубежа и доказать, что не находится под влиянием другого государства. Но последнее слово останется за судьёй.