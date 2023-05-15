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15 мая, 20:03

Слепаков и Варламов через суд решили оспорить статус иноагентов

Слепаков и Варламов подали иски на решение Минюста о статусе иноагентов

Артист Семён Слепаков* и блогер Илья Варламов* оспорили решение Минюста РФ присвоить им статус иноагентов. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили исковые заявления.

"Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов", — приводит сообщение ТАСС.

Дата заседания пока не назначена.

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Напомним, Минюст включил в список иноагентов Илью Варламова 23 марта текущего года. Слепаков получил этот статус в середине апреля. По данным ведомства, они получали поддержку от иностранных источников.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

T.me / Семён Слепаков / Илья Варламов

Артур Лапсаков

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