Слепаков и Варламов через суд решили оспорить статус иноагентов
Слепаков и Варламов подали иски на решение Минюста о статусе иноагентов
Артист Семён Слепаков* и блогер Илья Варламов* оспорили решение Минюста РФ присвоить им статус иноагентов. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили исковые заявления.
"Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов", — приводит сообщение ТАСС.
Дата заседания пока не назначена.
Напомним, Минюст включил в список иноагентов Илью Варламова 23 марта текущего года. Слепаков получил этот статус в середине апреля. По данным ведомства, они получали поддержку от иностранных источников.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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