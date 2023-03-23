Илья Варламов — теперь иноагент
Минюст включил в список иноагентов Чикова, Варламова, Ладу-Русь и ЛГБТ-объединение
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / varlamov
Минюст расширил список граждан, признанных иноагентами, включив в него общественницу Светлану Ладу-Русь (Пеунову)*, адвоката Павла Чикова*, блогера Илью Варламова*, политолога Руслана Айсина*, журналиста "Дождя"* Богдана Бакалейко*, а также объединение лиц — "Парни Плюс/Парни+",* уличённое в пропаганде ЛГБТ-отношений. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.
В министерстве обосновали, что Варламов, по их данным, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников".
Лада-Русь, которая уже несколько лет находится в розыске, оказалась в списке Минюста за то, что "выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом". А Чиков среди прочего распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".
Ранее Лайф писал, что заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. Одна из причин — то самое видео, где исполнитель тихонечко продолжил фразу "Слава Украине" на корпоративе в Дубае.
*Лица и организации, выполняющие функции иностранного агента