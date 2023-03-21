Клишас предложил идти в суд всем, кто считает несправедливым включение WWF в реестр иноагентов

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил оспорить в суде решение о включении Всемирного фонда дикой природы (WWF)* в реестр иноагентов всем тем, кто считает его несправедливым.

"Я не оцениваю справедливость. Существует механизм, если вам он кажется несправедливым, оспаривайте в суде. Европейцы такой же подход в отношении любых санкций используют: "Мы в санкции включаем, не нравится — идите в суд", — сказал Клишас журналистам.