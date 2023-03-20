В Совфеде назвали условие для возвращения смертной казни в России

Введение смертной казни в России возможно лишь с принятием новой конституции страны, а авторам подобных инициатив было бы неплохо представить соответствующий план действий. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поводом для такого обращения стала инициатива лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова, который заявил, что партия намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов.

"Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит)", — подчеркнул Клишас.

Он также напомнил позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который отмечал, что возвращение смертной казни возможно лишь после принятия новой версии основного закона страны.