В Совфеде назвали условие для возвращения смертной казни в России
Сенатор Клишас: Введение смертной казни в РФ возможно только с принятием новой конституции
Введение смертной казни в России возможно лишь с принятием новой конституции страны, а авторам подобных инициатив было бы неплохо представить соответствующий план действий. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Поводом для такого обращения стала инициатива лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова, который заявил, что партия намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов.
"Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит)", — подчеркнул Клишас.
Он также напомнил позицию главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который отмечал, что возвращение смертной казни возможно лишь после принятия новой версии основного закона страны.
Ранее Андрей Клишас заявил, что введение в новых регионах военного положения не является поводом для отмены в них моратория на смертную казнь.
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