Лукашенко ввёл смертную казнь для чиновников за госизмену
Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для должностных лиц и военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за преступления против государства, сообщает БелТа. Документом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству на всех лиц, занимающих государственные должности. За такое преступление, совершённое должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.
За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин (это показатель, который используется в республике для расчёта размера некоторых государственных пошлин или выплат. — Прим. Лайфа). Данная мера "призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причинённого такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности", объясняется в законе.
Тем же законом вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооружённых сил и других воинских формирований, военизированных организаций, а также за нарушение требований по защите государственных секретов.
Кроме того, с трёх до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти.
Напомним, что на данный момент Белоруссия является единственным европейским государством, в котором применяется смертная казнь. Приговорённых к казни расстреливают. За эту практику Минск неоднократно критиковали в Европейском союзе. В 2021 году сообщалось, что в республике может пройти референдум об отмене смертной казни, но затем разговоры об этом затихли, а в 2022 году Лукашенко утвердил смертную казнь за ещё одно преступление — попытку теракта.