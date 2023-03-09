Лукашенко ввёл смертную казнь для чиновников за госизмену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за преступления против государства, сообщает БелТа. Документом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству на всех лиц, занимающих государственные должности. За такое преступление, совершённое должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.

За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин (это показатель, который используется в республике для расчёта размера некоторых государственных пошлин или выплат. — Прим. Лайфа). Данная мера "призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причинённого такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности", объясняется в законе.

Тем же законом вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооружённых сил и других воинских формирований, военизированных организаций, а также за нарушение требований по защите государственных секретов.