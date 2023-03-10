WWF и феминистка Nixelpixel признаны иноагентами

Всемирный фонд дикой природы (WWF)* получил статус иностранного агента в России. Об этом свидетельствует обновлённый реестр на сайте Минюста РФ.

Также в список попала феминистка и киберактивист Вероника Водвуд (Nixelpixel)*. Аналогичные решения постигли Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева*, Льва Гершензона* и журналиста Даниила Губарева*.

Ранее российские экологи призывали признать Greenpeace и WWF иноагентами. По их мнению, организации формируют негативное общественное мнение о работе РФ в сфере охраны природы.