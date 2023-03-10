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10 марта, 18:19

WWF и феминистка Nixelpixel признаны иноагентами

Всемирный фонд природы внесён в реестр иноагентов

Всемирный фонд дикой природы (WWF)* получил статус иностранного агента в России. Об этом свидетельствует обновлённый реестр на сайте Минюста РФ.

Также в список попала феминистка и киберактивист Вероника Водвуд (Nixelpixel)*. Аналогичные решения постигли Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева*, Льва Гершензона* и журналиста Даниила Губарева*.

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Ранее российские экологи призывали признать Greenpeace и WWF иноагентами. По их мнению, организации формируют негативное общественное мнение о работе РФ в сфере охраны природы.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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