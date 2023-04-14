Минюст включил комика Семёна Слепакова в реестр иноагентов

Музыкант и юморист Семён Слепаков признан иностранным агентом в России. Такое решение принял Минюст РФ, мотивировав это тем, что он получал поддержку от иностранных источников и критиковал спецоперацию на Украине.

Кроме того, в министерстве пояснили, что артист формировал у общества негативное отношение к военной службе и госслужбе, а также позволял себе негативные высказывания в адрес россиян.

Ранее также сообщалось, что комика проверят по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, по которой предусматривается штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.