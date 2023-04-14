КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 18:13

Минюст включил комика Семёна Слепакова в реестр иноагентов

<p>Обложка © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Музыкант и юморист Семён Слепаков признан иностранным агентом в России. Такое решение принял Минюст РФ, мотивировав это тем, что он получал поддержку от иностранных источников и критиковал спецоперацию на Украине.

Кроме того, в министерстве пояснили, что артист формировал у общества негативное отношение к военной службе и госслужбе, а также позволял себе негативные высказывания в адрес россиян.

Бард-миллионер: Как живёт и зарабатывает комик Семён Слепаков

Бард-миллионер: Как живёт и зарабатывает комик Семён Слепаков

Ранее также сообщалось, что комика проверят по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, по которой предусматривается штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Максим Плетнёв
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