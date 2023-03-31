Шутки подвели Семёна Слепакова под проверку на дискредитацию ВС России

В отношении комика Семёна Слепакова, не так давно эмигрировавшего в Израиль, начата полицейская проверка. Как стало известно SHOT, речь идёт о статье "Дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации", по которой предусматривается штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Жалобу на шоумена написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин. Комика могут наказать за высмеивание и критику спецоперации на Украине.