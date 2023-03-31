Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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31 марта, 12:09

Шутки подвели Семёна Слепакова под проверку на дискредитацию ВС России

Комика Семёна Слепакова проверяют на предмет дискредитации ВС России

<p>Семён Слепаков. Фото © ТАСС / Ura.ru / Natache</p>

Семён Слепаков. Фото © ТАСС / Ura.ru / Natache

В отношении комика Семёна Слепакова, не так давно эмигрировавшего в Израиль, начата полицейская проверка. Как стало известно SHOT, речь идёт о статье "Дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации", по которой предусматривается штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Жалобу на шоумена написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин. Комика могут наказать за высмеивание и критику спецоперации на Украине.

Слепаков продаёт шикарную квартиру в Москве через ИП, чтобы сэкономить на налогах

Слепаков продаёт шикарную квартиру в Москве через ИП, чтобы сэкономить на налогах

Ранее Лайф писал о том, что шоумен Семён Слепаков снова попал в реестр должников Федеральной налоговой службы РФ. В настоящее время он живёт в Израиле. А где обитают другие уехавшие из России артисты — смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.

Андрей Бражников
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