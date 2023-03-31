Шутки подвели Семёна Слепакова под проверку на дискредитацию ВС России
Комика Семёна Слепакова проверяют на предмет дискредитации ВС России
Семён Слепаков. Фото © ТАСС / Ura.ru / Natache
В отношении комика Семёна Слепакова, не так давно эмигрировавшего в Израиль, начата полицейская проверка. Как стало известно SHOT, речь идёт о статье "Дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации", по которой предусматривается штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Жалобу на шоумена написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин. Комика могут наказать за высмеивание и критику спецоперации на Украине.
Ранее Лайф писал о том, что шоумен Семён Слепаков снова попал в реестр должников Федеральной налоговой службы РФ. В настоящее время он живёт в Израиле. А где обитают другие уехавшие из России артисты — смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.