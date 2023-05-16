Ведущая "Дождя" Монгайт захотела через суд избавиться от статуса иноагента

Ведущая телеканала "Дождь"* Анна Монгайт** и её двоюродный брат, журналист Андрей Лошак**, подали иск в суд в Москве с требованием снять с них статус иностранных агентов. Об этом сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, в пересмотре решения было отказано, но иноагенты продолжают обжаловать постановление. Сейчас они живут в Европе и критикуют в социальных сетях Россию и СВО.