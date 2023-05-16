Ведущая "Дождя" Монгайт захотела через суд избавиться от статуса иноагента
Mash: Ведущая "Дождя" Монгайт потребовала у суда снять с неё статус иноагента
Анна Монгайт. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna.mongayt
Ведущая телеканала "Дождь"* Анна Монгайт** и её двоюродный брат, журналист Андрей Лошак**, подали иск в суд в Москве с требованием снять с них статус иностранных агентов. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в пересмотре решения было отказано, но иноагенты продолжают обжаловать постановление. Сейчас они живут в Европе и критикуют в социальных сетях Россию и СВО.
Монгайт присвоили статус иноагента в ноябре прошлого года, Лошаку — в феврале текущего. Телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года.
Накануне стало известно, что иски о снятии статуса иноагентов подали юмористы Максим Галкин** и Семён Слепаков**, а также блогер Илья Варламов**.
* Внесён в список СМИ-иноагентов.
** Признаны Минюстом России иностранными агентами.