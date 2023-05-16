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16 мая, 09:18

Ведущая "Дождя" Монгайт захотела через суд избавиться от статуса иноагента

Mash: Ведущая "Дождя" Монгайт потребовала у суда снять с неё статус иноагента

<p>Анна Монгайт. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna.mongayt</p>

Анна Монгайт. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna.mongayt

Ведущая телеканала "Дождь"* Анна Монгайт** и её двоюродный брат, журналист Андрей Лошак**, подали иск в суд в Москве с требованием снять с них статус иностранных агентов. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в пересмотре решения было отказано, но иноагенты продолжают обжаловать постановление. Сейчас они живут в Европе и критикуют в социальных сетях Россию и СВО.

Монгайт присвоили статус иноагента в ноябре прошлого года, Лошаку — в феврале текущего. Телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года.

Накануне стало известно, что иски о снятии статуса иноагентов подали юмористы Максим Галкин** и Семён Слепаков**, а также блогер Илья Варламов**.

Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

Адвокат Жорин считает, что у Галкина почти нет шансов оспорить статус иноагента

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

** Признаны Минюстом России иностранными агентами.

Никита Никонов
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