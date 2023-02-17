Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Лошака и историка Зубова

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака* и историка Андрея Зубова*. В него также попала школа свободной общественной мысли "Возрождение"*. О пополнении списка сообщается на сайте ведомства.

"17 февраля 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Б. Зубов, А.Б. Лошак, а также школа свободной общественной мысли "Возрождение", — говорится в сообщении.

В обосновании их включения в реестр указана статья 7 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

А ранее сообщалось, что певицу Земфиру* признали иноагентом. Также российский Минюст добавил в список экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галямова*, писательницу Александру Казанцеву*, учёного Сергея Шпилькина* и Александру Казанцеву* — защитницу прав ЛГБТ-сообщества, сотрудничавшую с иностранными НКО и собиравшую средства для Украины.