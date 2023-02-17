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17 февраля, 10:58

"Беглые русофобы": Глава Крыма возмутился приглашению иноагентов на форум в Мюнхене

Аксёнов раскритиковал присутствие Ходорковского и Каспарова на конференции в Мюнхене

Приглашённые на Мюнхенскую конференцию по безопасности "беглые русофобы" уничтожают репутацию некогда авторитетного форума. Так считает глава Крыма Сергей Аксёнов. Он прокомментировал приглашение на мероприятие в качестве представителей России предпринимателя Михаила Ходорковского* и шахматиста Гарри Каспарова*.

"И ничего, что рожи этих "представителей", которых пытаются назначить "новыми лидерами", давно вызывают устойчивый рвотный рефлекс у россиян. Ничего, что подобные фортели полностью уничтожают и без того подмоченную репутацию некогда авторитетного форума. Это не волнует ни самих самозванцев, ни их хозяев", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Он считает, что у Запада нет других вариантов из-за дефицита вменяемых кадров, а также потому, что за российский народ "уже всё решили".

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"Вот и надувают фриков, воров и предателей, как лягушек через соломинку. Причём трудятся так усердно, что скоро эти раздутые оболочки лопнут, забрызгав известной субстанцией не только организаторов конференции, но и всю Европу", — заключил глава республики.

Ранее Лайф писал о том, что антироссийская позиция Михаила Ходорковского* может быть обусловлена его тесными экономическими связями с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Михаилом Новинским.

*Признаны иностранными агентами.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian, © ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Vesa Moilanen

Илья Суриков
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