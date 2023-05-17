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17 мая, 08:53

Москвичи за 2023 год взяли рекордные 40 тысяч кредитов на покупку жилья

Росреестр отметил максимальное количество ипотечных сделок в Москве в 2023 году

Москвичи заключили около 40 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования за период с января по апрель текущего года, что стало рекордом в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущих лет. Такие данные приводит столичное управление Росреестра.

Так, в апреле было зарегистрировано 11,6 тысячи ипотечных сделок, а это на 46% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 2% выше, чем в марте 2023-го. В сравнении с 2022 годом показатели выросли на 1%.

Немецкая схема: Вместо ипотеки в России могут возродить советские строительные кооперативы

Немецкая схема: Вместо ипотеки в России могут возродить советские строительные кооперативы

Ранее Лайф писал, какие изменения ждут ипотеку после 1 июня 2023 года. В частности, речь идёт о мерах, принимаемых Центробанком. Регулятор неоднократно критиковал ипотеку со сверхнизкими ставками из-за высоких рисков.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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