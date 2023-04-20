Какие изменения ждут ипотеку после 1 июня 2023 года Как повлияют новые требования ЦБ к банкам на выдачу ипотеки и какая недвижимость может начать терять в цене уже с 30 мая текущего года? 19 апреля, 23:40 Ипотека может стать менее доступной. Обложка © Агентство городских новостей "Москва". Семейная пара во время осмотра квартиры в жилом комплексе

Центробанк, неоднократно критиковавший ипотеку со сверхнизкими ставками, перешёл от уговоров к жёстким действиям. Во многих коммерческих банках были ошарашены строгим подходом , который анонсировал Банк России по отношению к кредитным учреждениям, выдающим ипотеку с субсидированной ставкой от застройщика, снабжающим клиентов кредитами и предоставляющим готовую жилую недвижимость с низким первоначальным взносом. Эксперты считают, что сокращение объёмов выдачи ипотечных кредитов спровоцирует падение цен на некоторые виды недвижимости.

Какие меры вводит Центробанк и на что они повлияют

Центральный банк РФ ужесточает требования к банкам, выдающим ипотеку. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Во-первых, ЦБ с 1 мая повышает для банков регуляторные надбавки по ипотеке. При её оформлении клиентам с маленьким первоначальным взносом либо с высокой долговой нагрузкой банк должен будет выделить из собственных оборотных средств некую "подушку безопасности", которая будет храниться в ЦБ. Что для банков означает отсутствие прибыли.

Во-вторых, с 30 мая все банки, выдающие ипотеку по ставкам ниже рыночных, будут обязаны формировать дополнительные резервы — опять из своих собственных средств (это коснётся только кредитов, выданных после 15 марта 2023 года), что тоже повлечёт невыгодную для них заморозку средств.

То есть у банков, участвующих в схемах застройщиков с околонулевой ипотекой или минимальным первоначальным взносом, есть только один вариант, как не отвлекать свои собственные деньги на резерв, — повысить ставки, что, в свою очередь, делает такие ипотечные предложения экономически бессмысленными для заёмщиков.

В-третьих, Банк России вводит запрет на навязывание ипотечным заёмщикам страховок по завышенной цене от компаний, аккредитованных банком. Теперь заёмщик вправе выбрать любую страховую компанию, имеющую кредитный рейтинг.

При этом заёмщик, приобретая страховой полис на конкурентном рынке, лишает банк комиссионных доходов, которые кредитным учреждениям выплачивают дружественные страховые компании за клиентов, направленных к ним этим самым банком.

По оценкам аналитиков, принятые Центробанком меры могут уменьшить доходы банков примерно на 80 миллиардов рублей. Как сократятся прибыли страховщиков и расходы самих заёмщиков — никто оценивать не берётся.

На сегодня низкая ставка по ипотеке от застройщика достигается за счёт завышения стоимости жилья на 20–30%. Но многие россияне соглашаются с таким предложением, рассчитывая либо досрочно погасить кредит, либо перепродать приобретённую таким способом недвижимость после завершения её строительства, но уже с существенной наценкой, которая должна покрыть все затраты и принести прибыль. В прошлом году на околонулевые кредиты приходилось почти две трети всех займов, выданных для приобретения новостроек.

— Почему Центробанк не устраивает ипотека со ставками ниже рыночных? Регулятор заметил, что растёт число заёмщиков, взявших кредиты на квартиры, которые на самом деле не стоят уплаченных за них денег. Ведомство заявило, что если эти заёмщики не смогут расплачиваться по кредитам с нерыночной ставкой, то банки останутся с залогами, которые нельзя будет быстро реализовать. Это может нанести вред банковской системе РФ

Как изменятся ставки по ипотеке

Ипотека на новостройки может стать дороже. Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

На сегодня российские банки предлагают обычные ипотечные кредиты под условно среднюю ставку 10–12% годовых. Однако процент может расти в зависимости от возраста заёмщика, его первоначального взноса и набора оформляемых одновременно с кредитом страховок.

— Как только меры, анонсированные ЦБ, заработают, банкам будет крайне невыгодно кредитовать заёмщиков с низким официальным доходом, скорее всего, для таких граждан будут согласовывать кредиты под некие заградительные ставки, — считает финансовый эксперт Татьяна Упир.

С этим согласен и Владимир Ковалёв, аналитик TeleTrade, который утверждает, что действия Центробанка повлияют на цены недвижимости.

— Заявленные ЦБ требования к банкам могут стать препятствием к удорожанию первичного жилья, то есть для покупателей в этом больше плюсов, чем минусов. Но, с другой стороны, для компенсации выпадающих доходов банки могут повысить рыночные ставки и тарифы по кредитам, то есть ипотека может стать менее доступной. Что, в свою очередь, отразится на ценах вторичного рынка недвижимости в сторону их снижения. То есть для тех, кто планирует покупать вторичку вовсе без ипотеки или с небольшим кредитом, появятся хорошие возможности.

На что смогут рассчитывать желающие купить жильё в ипотеку

— Крупные банки вряд ли снизят активность в предложении ипотеки, но рынок таких кредитов будет трансформироваться, — заявляет аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Скорее всего, в ближайшей перспективе основной спрос будет перераспределён в пользу менее рискованного для банков вторичного жилья и на него будут более привлекательные ставки. А бюджетных новостроек, которые можно будет купить при помощи ипотеки, станет меньше. Исключением останутся программы специализированных банков, но на ограниченный перечень объектов.

А вот депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин считает, что граждане от новаций ЦБ только выиграют.

— Президент Владимир Путин уже неоднократно высказывался о необходимости снижения цен на жильё, очевидно, что новые меры ЦБ — это один из инструментов для выполнения его поручений. Кроме того, не стоит думать, что банки совсем откажутся от выдачи ипотеки. Ведь ипотечные заёмщики приносят кредитным учреждениям стабильный доход. Скорее всего, перестанут выдавать высокорискованные кредиты, что, по большому счёту, на благо самих же россиян.

Бюджетных новостроек с возможностью ипотеки может стать меньше. Фото © ТАСС / Octagon.Media / М. Конанков Планируете ли вы обратиться за ипотекой в 2023 году? 0 Да, мне нужно улучшить жилищные условия Теперь нет, я не смогу подтвердить часть своих доходов Возможно, попробую, если одобрят достаточную сумму — возьму Нет, сейчас не время брать кредиты

Авторы Максим Греков