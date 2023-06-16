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16 июня, 13:04

Путин рассчитывает на ускорение роста доходов россиян

Путин: Рост реальных доходов граждан ещё скромный, тенденция должна усилиться

Реальные располагаемые доходы россиян в четвёртом квартале 2022 года начали расти, но этот рост пока скромный. В этом году такая тенденция должна усилиться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

"Уже в четвёртом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но всё-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю", — сказал он.

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Ранее Путин сообщил о рекордно низких безработице и инфляции в России. По словам президента, показатели близки к историческому минимуму — 2,9% по безработице, 3,3% — по инфляции. Также он рассказал о ситуации с экспортом зерна. Поставки агропромышленного комплекса России вышли на новый максимум, страна сохранила лидерские позиции в этой сфере, заметил глава государства.

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Ирина Фальке
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