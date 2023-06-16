Путин рассчитывает на ускорение роста доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в четвёртом квартале 2022 года начали расти, но этот рост пока скромный. В этом году такая тенденция должна усилиться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

"Уже в четвёртом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но всё-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю", — сказал он.