Путин: Россия сохранила экономическую устойчивость — это медицинский факт

Россия сохранила экономическую устойчивость и это "медицинский факт", заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила. Общими усилиями мы сохранили устойчивость нашей экономики. Это, что называется, медицинский факт", — сообщил президент.

Стране удалось поддержать стабильную работу коллективов, предприятий. Нынешняя задача — на будущее, а не в компенсации спада ВВП и не в том, чтобы переждать колебания экономики, которые некоторые ошибочно считают временными, подчеркнул президент.

Изменения в мире необратимы и двигаться необходимо только вперёд, заявил российский лидер.