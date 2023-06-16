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16 июня, 12:56

Путин: Россия сохранила экономическую устойчивость — это медицинский факт

Россия сохранила экономическую устойчивость и это "медицинский факт", заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила. Общими усилиями мы сохранили устойчивость нашей экономики. Это, что называется, медицинский факт", — сообщил президент.

Стране удалось поддержать стабильную работу коллективов, предприятий. Нынешняя задача — на будущее, а не в компенсации спада ВВП и не в том, чтобы переждать колебания экономики, которые некоторые ошибочно считают временными, подчеркнул президент.

Изменения в мире необратимы и двигаться необходимо только вперёд, заявил российский лидер.

Путин: Российский бизнес просит не пускать блуждающие западные компании назад

Путин: Российский бизнес просит не пускать блуждающие западные компании назад

Ранее Владимир Путин рассказал о ситуации с экспортом российского зерна. Поставки агропромышленного комплекса России вышли на новый максимум, страна сохранила лидерские позиции в этой сфере.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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