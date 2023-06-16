Путин: Россия сохранила экономическую устойчивость — это медицинский факт
Россия сохранила экономическую устойчивость и это "медицинский факт", заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила. Общими усилиями мы сохранили устойчивость нашей экономики. Это, что называется, медицинский факт", — сообщил президент.
Стране удалось поддержать стабильную работу коллективов, предприятий. Нынешняя задача — на будущее, а не в компенсации спада ВВП и не в том, чтобы переждать колебания экономики, которые некоторые ошибочно считают временными, подчеркнул президент.
Изменения в мире необратимы и двигаться необходимо только вперёд, заявил российский лидер.
Ранее Владимир Путин рассказал о ситуации с экспортом российского зерна. Поставки агропромышленного комплекса России вышли на новый максимум, страна сохранила лидерские позиции в этой сфере.
LIFE / Павел Баранов