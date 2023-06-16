Путин заявил о способности России уничтожить любое здание в центре Киева

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия может нанести удар по любому зданию в центре Киева, но делать этого не будет. Об этом он сказал, отвечая на вопросы после своего выступления на ПМЭФ.

Президент РФ Владимир Путин сказал, почему Россия не сравняла с землёй Киев. Видео © LIFE

"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Ничего. Но в этом нет необходимости. Мы не делаем это по ряду соображений", — отметил глава государства.

Украина провоцирует Россию на жёсткие действия, атакуя беспилотниками Кремль, Крымский полуостров и Белгородскую область, и при этом ждёт, что Москва "начнёт кнопки нажимать", чтобы потом "ткнуть в нас пальцем: какие они жестокие, с ними нельзя иметь дело", объяснил Путин. Он подчеркнул, что при этом все прекрасно понимают возможности России по нанесению сокрушительных ударов, но необходимости в таких методах пока нет, ведь ВСУ не имеют успеха на фронте.