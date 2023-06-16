Путин: Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ наглядно показал, кто сегодня является героями на Украине и почему так важно продолжать борьбу с нацизмом в ходе спецоперации. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин о борьбе с нацизмом на Украине. Видео © LIFE

Модератор мероприятия и политолог Дмитрий Саймс сказал, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме. Тогда Путин процитировал высказывания украинских националистов о том, как нужно обращаться с евреями, а затем попросил поставить ролик о расстреле на украинской территории мирных жителей приспешниками Бандеры в годы Великой Отечественной войны.

"Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Кого защищают украинские власти. Как с этим не бороться? Мы обязаны с этим бороться! Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна. Мы никогда этого не забудем", — подчеркнул Путин после завершения ролика.

Он добавил, что у Москвы есть полное право считать поставленную задачу по денацификации одной из ключевых в ходе проведения спецоперации.