Путин: Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна
Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ наглядно показал, кто сегодня является героями на Украине и почему так важно продолжать борьбу с нацизмом в ходе спецоперации. Лайф публикует видео.
Президент РФ Владимир Путин о борьбе с нацизмом на Украине. Видео © LIFE
Модератор мероприятия и политолог Дмитрий Саймс сказал, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме. Тогда Путин процитировал высказывания украинских националистов о том, как нужно обращаться с евреями, а затем попросил поставить ролик о расстреле на украинской территории мирных жителей приспешниками Бандеры в годы Великой Отечественной войны.
"Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Кого защищают украинские власти. Как с этим не бороться? Мы обязаны с этим бороться! Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна. Мы никогда этого не забудем", — подчеркнул Путин после завершения ролика.
Он добавил, что у Москвы есть полное право считать поставленную задачу по денацификации одной из ключевых в ходе проведения спецоперации.
Кроме того, Путин заявил, что его друзья детства еврейского происхождения считают президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Он пояснил, что нынешние киевские власти поклоняются последышам Гитлера.
LIFE / Павел Баранов