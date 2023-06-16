Путин напомнил, кто начал войну в 2014 году и применял танки с авиацией против своих граждан

Войну на Украине начал Киев в 2014 году при поддержке западных спонсоров, хотя те предпочитают об этом умалчивать, заявил Владимир Путин отвечая на вопросы во время пленарного заседания ПМЭФ.

"Я недавно встречался с нашими военкорами и, отвечая на тот же вопрос, напомнил, что война на Украине была начата украинским режимом при поддержке спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом все стараются не говорить на Западе. Но я вынужден напомнить: авиация, танки были применены на Донбассе. Что это, если не война?" — напомнил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что так называемые партнёры публично отказались от урегулирования конфликта мирными средствами. При этом в РФ помнят, как всё начиналось, российская сторона в отношении конфликта никого не обманывала. А вот сказать то же самое про западных партнёров, с которыми подписывались Минские соглашения, уже не получается.

Россию вынудили использовать вооружённые силы, не оставив иного способа положить конец конфликту на Украине, сказал Владимир Путин.