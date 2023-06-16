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16 июня, 13:36

Путин: РФ открыта перед странами, самостоятельно решающими своё будущее

Россия открыта к сотрудничеству с государствами, которые готовы самостоятельно определять своё будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, у нашей страны "амбициозная экономическая повестка", а возникающие трудности являются стимулом для наращивания темпов и качества преобразований.

"Мы будем укреплять суверенитет во всех областях, но мы открыты для равноправного партнёрства со всеми странами, которые готовы сами определять своё будущее", сказал он.

Путин назвал на ПМЭФ пятый важнейший принцип России

Путин назвал на ПМЭФ пятый важнейший принцип России

Также в ходе своей речи Владимир Путин заявил, что России необходимо перейти к суверенной экономике. Это, по его словам, означает масштабное наращивание целого ряда сфер экономики и освоение новых технологий.

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LIFE

Матвей Константинов
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