Путин: РФ открыта перед странами, самостоятельно решающими своё будущее

Россия открыта к сотрудничеству с государствами, которые готовы самостоятельно определять своё будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, у нашей страны "амбициозная экономическая повестка", а возникающие трудности являются стимулом для наращивания темпов и качества преобразований.

"Мы будем укреплять суверенитет во всех областях, но мы открыты для равноправного партнёрства со всеми странами, которые готовы сами определять своё будущее", — сказал он.