Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат
Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, эту задачу нужно решать попутно с сохранением низкой инфляции и высокой занятости населения.
"Важно обеспечить опережающий рост доходов граждан. Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями в системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными и совершенными рабочими местами и условиями труда", — перечислил российский лидер.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Президент добавил, что наша страна готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться, а также проанонсировал, что в ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот.
LIFE / Павел Баранов