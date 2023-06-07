Уровень бедности в России в первом квартале снизился до 13,5%

По итогам I квартала 2023 года численность россиян с доходами ниже границы бедности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 20,9 млн до 19,6 млн человек. Росстат подсчитал, что показатель снизился до 13,5%.

"В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тысяч 026 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8 п. п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек", — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ведомстве считают, что такой динамики удалось добиться благодаря реализации программ адресной помощи для наиболее уязвимых групп населения. Как информирует агентство, определённую роль также сыграл рост зарплат, пенсий и других доходов. Так, денежные доходы населения в I квартале 2023 года составили 17,4 трлн рублей, что на 8,7% больше, чем в 2022 году. Рост составил 0,1%.