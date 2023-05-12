В России зафиксирована нулевая инфляция

За период с 3 по 10 мая 2023 года в России инфляция была на уровне нуля после роста цен на 0,19% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Потребительские цены в России с начала мая выросли на 0,05%, а с начала года увеличились на 2,11%. Согласно среднесуточным данным за 2022 год на аналогичные даты, в годовом выражении инфляция на 10 мая этого года составила 2,24%.