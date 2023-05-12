Регион

Уведомления отключены

12 мая, 16:39

В России зафиксирована нулевая инфляция

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию за неделю с 3 по 10 мая

За период с 3 по 10 мая 2023 года в России инфляция была на уровне нуля после роста цен на 0,19% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Потребительские цены в России с начала мая выросли на 0,05%, а с начала года увеличились на 2,11%. Согласно среднесуточным данным за 2022 год на аналогичные даты, в годовом выражении инфляция на 10 мая этого года составила 2,24%.

Россия покинула список из 100 стран с самой высокой инфляцией

Россия покинула список из 100 стран с самой высокой инфляцией

Ранее директор по научной работе Института Гайдара экономист Сергей Дробышевский заявил о том, что стабильная ситуация в российской экономике стала результатом многолетней политики Москвы по снижению зависимости от внешних процессов.

Обложка ©

PxHere

Илья Суриков
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров