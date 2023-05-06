Россия покинула список из 100 стран с самой высокой инфляцией

Годовая инфляция в России составила 3,5% в марте, наша страна заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира. Такими расчётами поделилось РИА "Новости".

Агентство провело исследование, в основу которого легли данные национальных статистических служб 193 стран – членов ООН. В финальной выборке участвовали 142 государства, раскрывшие данные за март. Итак, наиболее высокая инфляция в начале весны в годовом выражении выявлена в Ливане, Аргентине и Зимбабве с темпами роста цен в 264%, 104,3% и 87,6% соответственно. Четвёртое место у Суринама (59,4%), пятое — у Турции (50,5%), а далее идут Шри-Ланка с 49,2%, Гана с 45%, Сьерра-Леоне с 41,5%, Лаос с 41% и Пакистан с 35,4%.

Инфляция между 3,5% и 10% была в 18 странах, включая Австрию, Италию, Финляндию, Германию, Францию и Норвегию. А вот самый низкий показатель в Европе в марте оказался в Испании (3,3%), Швейцарии и Лихтенштейне (по 2,9%).