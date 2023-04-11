Путин спрогнозировал инфляцию ниже 3% к концу апреля

Инфляция в РФ впервые за долгое время может оказаться ниже целевого ориентира Центробанка — менее 3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам с членами правительства.

"По состоянию на 3 апреля <...> инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира ЦБ", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что буквально на днях обсуждал этот вопрос с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. По его мнению, необходимо избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в России в целом, а также затронуть планы бизнеса и доходы граждан.