В ЦБ объяснили проседание курса рубля

Текущее ослабление рубля связано с тем, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председатель Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, выручка следует за объёмами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит в срок до трёх месяцев после отгрузки товара.

"После того как мы пройдём некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнёт восстанавливаться", — объяснил он.

Зампред ЦБ отметил, что нынешний поток выручки от экспорта отражает ситуацию с его объёмами и ценами на конец декабря – начало января, причём в первую очередь это касается нефтегазового сектора. Кроме того, напомнил Заботкин, в РФ наблюдается устойчивый рост импорта, связанный с восстановлением производственных цепочек.