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10 апреля, 14:16

В ЦБ объяснили проседание курса рубля

Зампред ЦБ Заботкин связал ослабление рубля со снижением экспортной выручки

Текущее ослабление рубля связано с тем, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председатель Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, выручка следует за объёмами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит в срок до трёх месяцев после отгрузки товара.

"После того как мы пройдём некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнёт восстанавливаться", объяснил он.

Зампред ЦБ отметил, что нынешний поток выручки от экспорта отражает ситуацию с его объёмами и ценами на конец декабря – начало января, причём в первую очередь это касается нефтегазового сектора. Кроме того, напомнил Заботкин, в РФ наблюдается устойчивый рост импорта, связанный с восстановлением производственных цепочек.

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Напомним, в последнее время наблюдается стабильное ослабление рубля. Так, по состоянию на 7 апреля курс доллара составлял 83 рубля, а евро — 90 рублей. В последней раз иностранная валюта достигала таких отметок в апреле 2022 года.

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LIFE / Александр Шалгин

Матвей Константинов
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