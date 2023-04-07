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7 апреля, 04:49

Евро подорожал до 90 рублей

Курс евро достиг отметки 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

В ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 90 рублей. Такой показатель в последний раз фиксировался почти год назад — 14 апреля 2022 года.

Так, согласно данным торгов, к 07:44 мск курс евро прибавил 0,95%, поднявшись до 90 рублей. Расти продолжает и курс доллара, к этому времени достигнув отметки 82,16 рубля (+0,96%).

Доллар дорожает опережающими темпами: Каких отметок достигнет курс рубля

Доллар дорожает опережающими темпами: Каких отметок достигнет курс рубля

Как сообщал Лайф, ранее биржевой аналитик рекомендовал на фоне растущего курса американской валюты инвестировать в дирхемы, а также облигации, номинированные в доллары.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев
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