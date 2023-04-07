Евро подорожал до 90 рублей

В ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 90 рублей. Такой показатель в последний раз фиксировался почти год назад — 14 апреля 2022 года.

Так, согласно данным торгов, к 07:44 мск курс евро прибавил 0,95%, поднявшись до 90 рублей. Расти продолжает и курс доллара, к этому времени достигнув отметки 82,16 рубля (+0,96%).