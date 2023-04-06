Доллар дорожает опережающими темпами: Каких отметок достигнет курс рубля На этой неделе подорожание доллара усилилось и он приблизился к психологически важной отметке в 80 рублей. Почему это произошло и что дальше будет с рублём? 5 апреля, 23:40 Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Почему курс рубля стал снижаться быстрее

Сейчас на рубль давит сразу несколько негативных факторов. Сказывается большой дефицит госбюджета. Связан он в том числе с сокращением экспортной выручки из-за санкций и существенным геополитическим дисконтом в ценах на поставляемые из России товары.

— Это усугубляется восстановлением объёма импорта до уровней 2020–2021 гг. В результате на внутреннем рынке увеличивается дисбаланс между предложением иностранной валюты и спросом на неё, — пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он считает, что рубль продолжит дешеветь, если подорожание нефти не продолжится. При этом более высокие нефтяные цены будут провоцировать усиление инфляции в крупных экономиках. Это воспрепятствует необходимой паузе в ужесточении монетарной политики, направленной на борьбу с высокой инфляцией. В результате ожидаемого экономического роста не произойдёт, что испортит долгосрочные перспективы рынка нефти и других сырьевых товаров. Поэтому, по мнению эксперта, сомнительно, что нефть в долгосрочном плане будет оказывать поддержку рублю.

— У участников рынка вызывает опасения возможность дальнейшего снижения экспортных нефтегазовых доходов и расширение дефицита бюджета. Дефицит бюджета в первой декаде марта составил 3,3 трлн рублей, превысив заложенный на весь 2023 год показатель. По итогам первого квартала ожидается превышение на 4 трлн рублей, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По последним данным Минфина РФ, совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 апреля по 5 мая 2023 года. Ежедневный объём продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей.

— ЦБ будет продавать юань для восполнения нефтегазовых доходов федерального бюджета, но эти продажи заметного влияния на рынок не окажут. При этом позиции доллара слабеют на "Форексе" — и есть риски падения индекса доллара ниже 100 пунктов. Инвесторы ожидают, что из-за проблем с банками и оттоком денег со счетов, ФРС возьмёт паузу в мае. Плюс страны БРИКС начинают отказываться от расчёта в долларах, что давит на американскую валюту. Экономическая статистика тоже не радует. Ослабление доллара сдерживает рост пары доллара и рубля, — добавил Владислав Антонов.

В настоящее время на рубль, вероятно, оказывает давление механизм продаж иностранными компаниями своих долей в бизнесе партнёрам в России. Для того чтобы такие сделки можно было считать успешно завершёнными, иностранные юридические лица должны вывести валюту на свои счета за пределами РФ. Эти действия создают дополнительный спрос на валюту и способствуют ослаблению рубля. На этот момент обратил внимание аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

Примером подобной сделки является недавняя продажа финской UPM-Kymmene. Кроме того, рынок следит за информацией о продаже доли компании Shell — единоразово за рубеж может быть выведена большая сумма.

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— В связи с этим можно говорить о том, что мы наблюдаем совокупность разовых факторов внутри короткого временного отрезка, которые оказывают давление на рубль. В то же время опорой для рубля является профицит торгового баланса в России, а также рост цен на нефть, — добавил Александр Джиоев.

Прогноз курса рубля

С учётом большой геополитической и экономической неопределенности трудно сказать, где будет следующий долгосрочный минимум рубля. Пока вероятно движение доллара в район 80 рублей, где могут усилиться продажи иностранной валюты со стороны спекулятивно настроенных участников рынка. Если же спрос всё равно будет перевешивать этот навес предложения, рост доллара при прохождении уровня 80 рублей может лишь ускориться. Такой прогноз сделал Дмитрий Бабин.

По его словам, более долгосрочная динамика рубля будет зависеть от того, на каких уровнях и насколько долго сумеют закрепиться нефтяные котировки. Важна не столько сама цена нефти, а продолжительность нахождения на достигнутых ценовых значениях. Она влияет на объём экспортной выручки российской нефтегазовой отрасли, обеспечивающей наполняемость госбюджета, и приток иностранной валюты в страну.

Как отметил Владислав Антонов, после встречи ОПЕК+ ожил нефтяной рынок. Баррель Brent стоит 85 долларов. Технические факторы указывают на прорыв к уровню 90 за баррель.

— Поскольку доллар, евро и юань достигли своих целевых уровней, то ожидаю временной стабилизации курса рубля по отношению к ним. Если ЦБ РФ не станет вмешиваться и выражать своё недовольство текущей ситуацией, то ослабление рубля продолжится. В этом случае, чтобы не разогнать инфляцию, регулятору придётся повышать ключевую ставку и ограничивать рост доллара и евро. По доллару на тонком рынке (когда мало покупателей и продавцов) возможен подъём до 82 рублей, — добавил Владислав Антонов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что других перспектив для рубля, кроме дальнейшего снижения, нет. В ближайшее время, в течение второго квартала текущего года, доллар может вырасти до уровня 82 рубля за единицу, а евро подойдёт к отметке около 90 рублей. Такое мнение высказал Артём Деев.

— Дело в том, что на потребительском рынке есть такая тенденция как импортозамещение. Сейчас мы видим, что все закупки в основном идут за рубли, тем более впереди у нас лето, соответственно, это время урожая, когда ещё дешевеют и овощи, и фрукты. Мне кажется, что значительного инфляционного давления не увидим. Также подобного рода колебания мы наблюдали раньше, а инфляция держалась в ранее установленном коридоре, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Авторы Нина Важдаева