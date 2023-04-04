Апрельский парадокс: Откуда пришло время забирать сбережения и куда вкладывать деньги Клиенты стали отказываться от некоторых банковских продуктов. При этом появились и новые перспективные инвестиции. Какие риски появятся у инвесторов в апреле и как защитить сбережения? 3 апреля, 23:40 Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Какие инвестиции могут быть опасны

В апреле на биржах анонсировали новый дивидендный сезон, который станет драйвером роста. При этом уже в марте индикатор Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов и достиг очередного максимума с сентября 2022 года. Это произошло во многом за счёт того, что некоторые крупные компании объявили о выплате рекордных девидентов. Тем не менее в апреле обладателей банковских вкладов и инвестиций могут ждать сюрпризы.

По данным Центробанка, по итогам 2022 года объём активов граждан на конец года составил 6 трлн рублей, сократившись на 2,3 трлн. Средний размер брокерского счёта снизился за год в два раза, до 205 тыс. рублей. Две трети инвесторов имеют пустые брокерские счета, и лишь у 13% портфель превышает 10 тыс. рублей.

Более того, сейчас россияне активно закрывают долгосрочные вклады. Эта тенденция была очень заметна и в прошлом году. Тогда ЦБ России повышал ставку до 20% годовых. Люди досрочно закрывали и переоформляли вклады в пользу трёх-шестимесячных. После окончания срока таких вкладов интерес к долгосрочным вложениям не вернулся. Так описал ситуацию на рынке финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

— С 29 декабря 2014 года максимальная сумма, которую АСВ возмещает вкладчику обанкротившегося банка, составляет 1,4 млн рублей. Прошло восемь лет, а сумма не повышается. За это время деньги обесценились на 68,98%. При этом люди сейчас опасаются надолго класть деньги в банк, особенно открывать долгосрочные вклады, — добавил Владислав Антонов.

При этом суммы до 1,4 млн рублей безопасно хранить в банках. Процент по вкладам небольшой, но без рисков. Этот вариант хорошо подходит людям, которые не гонятся за большой прибылью. Для них важнее спокойствие, стабильность и отсутствие страха потерять деньги. При этом для тех, кто финансово образован, есть интересные варианты инвестиций в облигации и акции. Но тут надо учитывать специфичные риски.

— Если деньги полностью инвестированы (например, на них куплены акции), то риск потерять их возникает только при банкротстве компании. Системы страхования инвестиций нет. Если обанкротится брокер, то "кеш" инвестиций исчезнет. Если у брокера по договору обслуживания есть право использовать ваши активы (деньги и ценные бумаги) для собственных операций, то деньги получить будет сложно, — отметил Владислав Антонов.

В связи с этим нужно рассчитывать свои риски, читать внимательно договоры с брокером или банками и принимать инвестиционные решения. Риск потерять деньги есть везде. Вклад — самый безопасный способ сбережения денег.

— Государственные облигации остаются безопасным способом вложения за счёт того, что государство гарантирует своевременную выплату процентов и возврат вложенных средств. Хотя интерес к более рискованным инвестициям, таким как акции и криптовалюты, традиционно высок: так как они могут обеспечить более высокую доходность, вкладчики рискуют потерять свой капитал из-за высокой волатильности рынка, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По словам Владислава Антонова, с большим капиталом можно рассмотреть приобретение недвижимости, но сейчас рынок жилья перегрет. Для спекуляций можно использовать криптовалютный рынок и рассмотреть майнинг. За первый квартал 2023 года биткоин подорожал к доллару на 72%, до 28 465.

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Впрочем, экономисты предупреждают: криптовалюта — высокорискованная инвестиция. Биткоин может как резко подорожать, так и заметно потерять в цене. Вкладывать сюда последние деньги точно не стоит.

Как можно приумножить сбережения

Сейчас на длинные деньги приходится почти 20% розничных пассивов банков, что в два раза ниже метрик на начало 2020 года. Также на падение спроса к долгосрочным программам сыграл общий курс дедолларизации. Вкладчики либо выводили средства в валюте, либо переводили деньги на более краткосрочные вклады. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Также учитываем фактор обвального падения рынка акций в прошлом году: для многих низкие уровни бумаг стали привлекательнее, чем консервативное размещение в банке. Текущий рост рынка акций до полугодовых вершин и скачок оборотов торгов подтверждает эту идею. Скорее всего, ждать возврата на банковский долгосрок не стоит, а вот развитие тренда рынка акций вверх по-прежнему оценивается как высокое. И что интересно: именно акции банков задают тон ралли, а по нашим оценкам, большинство публичных банков всё ещё обладают значительным потенциалом роста стоимости, — добавил Михаил Зельцер.

Таким образом, в апреле на рынке возник любопытный парадокс. Вкладчики активнее отказываются от долгосрочных вложений в банки, но при этом растёт интерес к ценным бумагам самих банков.

— Если говорить об общей ситуации на финансовых рынках, то текущий момент можно охарактеризовать как "медвежье ралли" или "отскок дохлой кошки". То есть значительная часть инвесторов сейчас полагает, что самое худшее для финансовых рынков уже осталось позади, банковский кризис в США и Европе удалось быстро победить и крупные центральные банки вот-вот начнут менять курс своей денежно-кредитной политики с ужесточения финансовых условий на их смягчение, — отметил аналитик компании TeleTrade Алексей Фёдоров.

Таким образом, инвесторы, опасаясь пропустить низшую точку рынка, то есть упустить прибыль и самые низкие цены, скупают рисковые активы: это касается и акций, и криптовалют, и даже фьючерсов на некоторые сырьевые товары, особенно нефть. Возможно, эти инвесторы и правы: тогда они получат максимальную прибыль. Однако слишком много факторов указывает на то, что низшая точка спада на финансовых рынках ещё впереди. Такого же мнения придерживаются и крупные институциональные инвесторы вроде банков JPMorgan Chase или Barclays, которые советуют своим клиентам быть осторожными с покупками.

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— Когда "отскок дохлой кошки" закончится, неизвестно. Когда это произойдёт, тренд на падение финансовых рынков, скорее всего, возобновится. Поэтому большого смысла в том, чтобы покупать рисковые активы (акции, криптовалюту и прочее), сейчас нет. Нужно лишь продолжать оставаться в защитной валютной корзине, составленной из равных пропорций юаня, доллара, евро и золота, ожидая более понятного момента для пополнения инвестиционного портфеля, — добавил Алексей Фёдоров.

Такая ситуация, по его мнению, не исключает спекулятивных финансовых операций. Например, на российском рынке в последние несколько недель активно отыгрывается идея более крупных дивидендных выплат. Однако к спекулятивным операциям стоит относиться с большой осторожностью.

— Без должного опыта такие действия скорее приведут к отрицательным результатам, потому что к моменту покупки горячих акций неопытными инвесторами они, как правило, уже торгуются по слишком высокой цене, — резюмировал Алексей Фёдоров.

Авторы Нина Важдаева