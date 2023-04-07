Биржевой аналитик предложил способ заработать на высоком курсе доллара

Инвестировать в дирхамы (национальная валюта ОАЭ), а также облигации, номинированные в доллары — такую рекомендацию для биржевой аналитик, кандидат экономических наук Сергей Суверов. Падение курса рубля он объясняет оттоком капитала из страны: вывоз валюты превышает профицит по торговому балансу.

По словам эксперта, нет оснований предполагать скорое изменение этой тенденции. Что касается дирхамов ОАЭ, они привязаны к американской валюте, отметел Суверов. Либо же можно купить облигации, номинированные в доллары.

"Сейчас они дают неплохую доходность в районе 6,5%. Конечно, можно и в долларах открыть, но просто по ним есть санкционные риски", — пояснил Суверов в беседе с URA.RU.

По его словам, к лету курс доллара может вырасти до 85 рублей в случае, если нефть не вырастет до 100 долларов за баррель. Однако, подчеркнул эксперт, в нынешних условиях это не так вероятно: все ожидают рецессию в западных экономиках. По его словам, среднесрочно рубль, скорее всего, продолжит падать.