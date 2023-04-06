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6 апреля, 11:26

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 81 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс доллара поднялся до 81,03 рубля впервые с апреля 2022 года. Такие данные приводятся на сайте Московской биржи.

Согласно информации на 14:14, американский доллар прибавил 1,47%, до 81,0075 рубля. При этом европейская валюта выросла на 1,43%, до 88,545 рубля, а юань — на 1,6%, до 11,763 рубля.

Объём ФНБ на 1 апреля вырос до 11,9 триллиона рублей

Объём ФНБ на 1 апреля вырос до 11,9 триллиона рублей

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей впервые с 19 апреля 2022 года. Так, американская валюта утром того дня прибавляла 0,33%.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Светлана Оперук
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