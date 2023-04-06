Курс доллара на Мосбирже поднялся до 81 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс доллара поднялся до 81,03 рубля впервые с апреля 2022 года. Такие данные приводятся на сайте Московской биржи.

Согласно информации на 14:14, американский доллар прибавил 1,47%, до 81,0075 рубля. При этом европейская валюта выросла на 1,43%, до 88,545 рубля, а юань — на 1,6%, до 11,763 рубля.